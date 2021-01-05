Отказ от вакцинации от COVID-19 чреват рисками – минздрав Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отказывающиеся от вакцинации от коронавируса подвергают себя риску.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

Он напомнил, что вакцинацию планируется проводить за государственный счет и на добровольной основе: "Будет проведена просветительская работа среди населения. В частности, должны быть разъяснены риски инфицирования для лиц, отказывающихся от вакцинации".

Эйвазов отметил, что вакцинация нацелена на формирование коллективного иммунитета у населения

"Необходимость включения вакцинации в национальный календарный план обсуждается учеными разных стран, и решение этого вопроса требует времени», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)