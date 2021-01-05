Состояние инфицированного COVID-19 главного редактора АМИ Trend стабилизировалось

БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу, инфицированного коронавирусом, стабилизировалось. Он переведен из реанимации в отделение интенсивной терапии, сообщили во вторник Trend в семье Хафизоглу.

Было отмечено, что его состояние продолжает улучшаться, давление и температура тела находятся в пределах нормы, дыхательная система также функционирует нормально.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)