Назначен новый глава Аппарата Счетной палаты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Насир Садыгов назначен главой Аппарата Счетной палаты Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Палату.

Отметим, что он начал трудовую деятельность в Счетной палате с 2009 года, с 2016 года возглавлял отдел по правовому обеспечению и человеческим ресурсам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)