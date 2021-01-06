Международный центр Низами Гянджеви воплотил идеи великого поэта в национальные программы и проекты

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви, вдохновленный универсальным наследием великого азербайджанского мыслителя и поэта, сумел воплотить его великие идеи в национальные программы и проекты и посвятил свою работу налаживанию диалога и понимания между культурами и народами для построения функциональных и инклюзивных обществ.

Об этом сказал Trend в среду бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС), член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу.

Отметим, что пятого января 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал указ об объявлении 2021 года в Азербайджане «Годом Низами Гянджеви». В 2021 году с рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви исполняется 880 лет.

По словам Ихсаноглу, Международный центр Низами Гянджеви за восемь лет деятельности зарекомендовал себя в качестве одной из самых успешных международных платформ для достижения консенсуса и взаимопонимания в решении глобальных проблем и сложных ситуаций, с которыми сталкивается мир.

Он добавил, что, проводя тематические международные конференции и семинары, Международный центр Низами Гянджеви способствует обучению, развитию терпимости, диалога и взаимопонимания во всем мире.