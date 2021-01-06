Жители Азербайджана - одни из продемонстрировавших самый высокий индекс экономической надежды на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Жители Азербайджана стали одними из продемонстрировавших самый высокий индекс экономической надежды на 2021 год.

Об этом, как передает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, говорится в исследовании Gallup International.

Так, согласно исследованию, среди населения планеты доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25 процентов, а тех, кто готовится к проблемам, — 46 процентов, что означает, что мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21 процентный пункт.

Наиболее пессимистично настроенными оказались жители Великобритании, где этот индекс находился на уровне минус 62 процентных пункта. В этом же диапазоне его зафиксировали в Болгарии и Италии (минус 59 процентных пункта).

В свою очередь, самый высокий индекс экономической надежды зафиксирован у жителей Нигерии (58 процентных пункта), Азербайджана (47 процентных пункта) и Вьетнама (45 процентных пункта).