ЕС должен разработать упрощенный механизм доступа к вакцинам для стран Восточного партнерства - обращение

БАКУ/Trend/ - Евросоюз должен разработать упрощенный механизм доступа к западным вакцинам от коронавируса для государств программы Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия и Украина) в качестве "сильного сигнала поддержки государств - партнеров" к саммиту этой программы, намеченному на весну 2021 года.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме в Еврокомиссию министров иностранных дел 13 государств ЕС.

"Мы призываем Еврокомиссию быстро разработать механизм поддержки, аналогичный уже запущенному механизму по снабжению вакцинами стран Западных Балкан. К предстоящему саммиту Восточного партнерства (в первом полугодии 2021 года) мы должны направить сильный и скоординированный сигнал о стратегической важности этой программы. Упрощенный доступ к вакцинам от коронавируса станет важной составляющей этого сигнала. Мы уверены, что эти действия будут высоко оценены правительствами и гражданскими обществами этих государств и повысят геополитическую роль Евросоюза в мире", - говорится в письме, подписи под которыми поставили главы МИД всех восточноевропейских стран ЕС, а также Швеции, Дании и Финляндии.

"Предоставление упрощенного доступа к вакцинам, как только страны ЕС получат необходимое для себя количество доз, является важным инструментом дипломатического влияния сегодня. Мы считаем необходимым использовать его максимально широко", - прокомментировал этот документ дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.