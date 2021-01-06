В Азербайджане еще 2 383 человека излечились от COVID-19, выявлено 799 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 2 383 человека вылечились от коронавируса, выявлено 799 новых случаев заражения, скончались 26 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 222 200 случаев заражения коронавирусом, из них 201 596 человек вылечились, 2 818 - скончались, число активных больных – 17 786.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 364, а в целом - 2 231 993 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)