Минобразования Азербайджана предупредило лиц, незаконно использующих лого министерства

БАКУ /Trend/ - В последние дни отмечены случаи распространения ложной информации различного содержания с использованием логотипа министерства образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий сектором связей с общественностью минобразования Азербайджана Джасарат Валехов.

Он сообщил, что эти случаи классифицируются как попытка ввести в заблуждение граждан и нарушение требований существующего законодательства.

"Министерство образования заявляет, что если использование логотипа министерства в данном контексте продолжится, то будет проведено соответствующее расследование, а в отношении виновных в законодательных рамках будут приняты соответствующие меры", - добавил Валехов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)