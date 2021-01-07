В Азербайджане еще одной семье шехида будет назначена ежемесячная президентская пенсия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Семье шехида Отечественной войны Халилова Аладдина Ализаман оглу будет назначена ежемесячная президентская пенсия. Также будет выплачена единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили членам семьи шехида представители министерства труда и социальной защиты населения.

Во время встречи с семьей в поселке Гобустан Гарадагского района Баку было отмечено, что идет процесс назначения социальных пособий семьям шехидов и прилагаются все усилия для ускорения этого процесса.

Отец шехида работает, мать - домохозяйка, а его сестра и брат учатся в школе.

Семья шехида Халилова Аладдина Ализаман оглу была проинформирована о правах на социальное обеспечение, мерах поддержки, предусмотренных для семей шехидов, а также о том, что семьям шехидов, зарегистрированным в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляется жилье.

(Текст: Турал Гараджаев)