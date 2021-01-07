В 2020 году адресная помощь выплачена 322 тыс. членов 77 тысяч семей

БАКУ /Trend/ - В 2020 году адресная помощь выплачена 322 тысячам членов 77 тысяч семей.

Об этом на совещании 6 января, проведенном в видеоформате под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и посвященном итогам 2020 года, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, в сравнении с 2019 годом это на 19 тысяч человек больше, среднемесячная оплачиваемая сумма увеличилась на 15%, достигнув 240 манатов: "В осуществлении всех социальных выплат реализуются меры по автоматизации и электронизации, контакт граждан с чиновниками сводится к минимуму, в результате чего в 2020 году 95 тысяч назначений по пособиям и пенсиям были осуществлены через электронный портал. Также в результате расследования дел по необоснованно назначенным пенсиям, делам по необоснованным и фальшивым инвалидностям и другим выплатам в течение года было сэкономлено 125 миллионов манатов. С другой стороны, благодаря росту сборов в 2020 году было сэкномлено 160 миллионов манатов. 250 миллионов манатов из общих сэкономленных средств было выплачено в государственный бюджет, 35 миллионов манатов направлены в Пенсионный фонд на 2021 год".

Министр также отметил, что в целом, несмотря на рост выплат населению на 1 миллиард манатов за последние два года, сумма трансферта из госбюджета уменьшена, и в него возвращено в целом 70 миллионов манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)