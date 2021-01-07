В Азербайджане выявлено еще 685 случаев заражения коронавирусом, 1931 человек вылечился

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 685 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1931 человек вылечился, 27 пациентов с коронавирусом скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 222 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 203 527 человек вылечились, 2 845 скончались, число активных больных – 16 513.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 9 915 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 241 908 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)