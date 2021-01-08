COVID-19 не следует считать сезонным заболеванием - эксперт

БАКУ /Trend/ - Вирус COVID-19 не следует считать сезонным заболеванием.

Об этом сказал в пятницу Trend директор НИИ медицинской профилактики им. В. Ахундова Адиль Аллахвердиев.

"Летом вирус распространялся несколько слабо потому, что люди меньше времени проводили в закрытых помещениях. С другой стороны, не было мутаций этого вируса. Нахождение людей зимой в основном в закрытых помещениях и мутации вируса способствуют его интенсивному распространению".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)