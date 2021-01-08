Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром и вечером местами туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 3-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, на высокогорных территориях - 7-9 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)