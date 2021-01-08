Названы контакты, по которым нуждающиеся семьи шехидов и раненые могут обратиться в Фонд YAŞAT

БАКУ /Trend/ - Нуждающиеся семьи шехидов и раненые могут обратиться в Фонд "YAŞAT".

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, для этого функционирует колл-центр. Нуждающиеся могут обратиться по этому номеру - "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)