Необоснованные заявления об Азербайджане бросают тень на беспристрастность ЮНЕСКО – министр (версия 2)

Общество 8 января 2021 16:47 (UTC+04:00)

(первая версия в 11:45)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под оккупацией, однако, к сожалению, эти обращения остались безответными. ЮНЕСКО так и не обратилась к Армении для предоставления возможности осуществить эту миссию.

Об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал на встрече с резидентом-координатором ООН в стране, резидентом-представителем Программы развития ООН (ПРООН) Гуламом Исагзаи, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что заявления ЮНЕСКО об отправке ее миссии на территории, освобожденные от армянской оккупации, вызвали недоумение азербайджанской стороны: «С нашей стороны до внимания было доведено, что для осуществления миссии на освобожденных территориях сначала важно решить вопросы безопасности, в частности, разминировать их, а также следует учесть неблагоприятные погодные условия. С сожалением следует отметить, что на фоне нынешних обсуждений необоснованные заявления ЮНЕСКО об Азербайджане бросают тень на беспристрастность и нейтральный подход этой организации».

Керимов сказал, что азербайджанская сторона больше заинтересована в том, чтобы на эти территории была отправлена мониторинговая миссия, и поддерживает организацию такой миссии над всеми памятниками и культурными объектами в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана, уважения принципов международного права, не делая разницы между их происхождением и религиозным характером: «Подобные заявления ЮНЕСКО вызывают серьезное недовольство в азербайджанском обществе, что, к сожалению, подрывает имидж организации. Несмотря на это, азербайджанская сторона подготовила проект охватывающего параметры миссии документа, который скоро будет представлен Секретариату ЮНЕСКО».

В свою очередь Гулам Исагзаи сказал, что понимает позицию Азербайджана и продолжит предоставлять структурам ООН объективную информацию о событиях, произошедших в ходе 44-х дневной войны, и реальной ситуации на освобожденных территориях: «С сожалением следует отметить, что на фоне нынешних обсуждений заявления ЮНЕСКО, в которых организация необоснованно обвиняет Азербайджан, ставится под сомнение беспристрастность организации и ее нейтральный подход в соответствии с уставом».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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