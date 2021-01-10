В Азербайджане еще 1 593 человека излечились от COVID-19, выявлен 601 новый случай заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 1 593 человека вылечились от коронавируса, выявлен 601 новый случай заражения, скончались 19 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 224 651 случай заражения коронавирусом, из них 208 681 человек вылечился, 2 909 человек - скончались, число активных больных – 13 061 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 368 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 267 923 теста.

(Редактор: Наталья Кочнева)