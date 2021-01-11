В Азербайджан приглашены 20 турецких специалистов для лиц, нуждающихся в психологической помощи

БАКУ /Trend/ - Защита как физического, так и психологического здоровья граждан Азербайджана один из наиболее актуальных вопросов национальной безопасности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Поэтому продолжается работа по оказанию гражданам экстренной психологической помощи по "горячей линии -112» МЧС.

Граждане, испытывающие психологические проблемы в результате последствий войны, могут позвонить на "горячую линию" и обратиться к круглосуточно работающим психологам. Наряду с этим, для организации эффективной реабилитации людей, нуждающихся в профессиональной психологической помощи, из Турции приглашены 20 специалистов-психологов.