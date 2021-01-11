Вероятность угрозы жизни вакцины от COVID-19, которая будет доставлена в Азербайджан, равна нулю - эксперт
БАКУ /Trend/ - Являясь экспертом, я не опасаюсь побочных действий вакцины от коронавируса.
Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), врач Рашад Махмудов.
По его словам, главное - это эффективность вакцины, и насколько этот эффект будет продолжительным.
"Все это мы узнаем со временем. В частности, вероятность угрозы жизни вакцины от COVID-19, которая будет доставлена в Азербайджан, равна нулю", - отметил Махмудов.
Врач сообщил, что вакцинация - самый эффективный метод борьбы с вирусными заболеваниями.
"На протяжении всей истории вакцины играли ключевую роль в предотвращении пандемий и эпидемий. Сегодня все мы должны принять необходимость того, что только широкое использование эффективных вакцин может привести к успеху в борьбе с коронавирусом во всем мире", - добавил Рашад Махмудов.
Напомним, что в настоящее время ведутся переговоры о доставке в Азербайджан вакцин китайского производства Sinovac.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)