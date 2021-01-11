В минкультуры Азербайджана представлены предложения о месторасположении Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы

БАКУ /Trend/ - Существует несколько предложений по поводу нахождения Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, сказали в понедельник в министерстве культуры в ответ на запрос Trend.

В структуре отметили, что предложения об этом будут представлены в Кабмин Азербайджана.

"Место для Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы пока не установлено, но есть несколько предложений, которые за время, указанное в распоряжении Президента Азербайджана, будут представлены в Кабмин",- сказали в минкультуры.

Отметим, что осуществляется работа по подготовке содержания Мемориального комплекса и Музея, собираются соответствующие материалы, минкультуры проводит работу в этом направлении.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 декабря 2020 года подписал распоряжение о создании в Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Согласно распоряжению, в Баку будет создан мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.

Министерству культуры Азербайджана поручено подготовить совместно с Исполнительной властью города Баку и в двухмесячный срок представить Кабинету министров предложения по месту и проектированию Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения в связи с проектированием и строительством Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)