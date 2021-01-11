На въезде в село Гюлебирд установлена табличка с названием Лачинского района

БАКУ /Trend/ - На въезде в освобожденное от оккупации село Гюлебирд установлена табличка с названием Лачинского района, сообщили в понедельник Trend в ИВ района.

Было отмечено, что топонимическая табличка пока установлена в одном месте.

"Табличка установлена у въезда в село Гюлебирд. Вторая табличка с флагом Азербайджана пока не установлена", - добавили в исполнительной власти Лачинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)