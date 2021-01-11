В Азербайджане выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 841 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 841 человек вылечился от коронавируса, выявлено 176 новых случаев заражения, скончались 17 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 224 827 случаев заражения коронавирусом, из них 209 522 человека вылечились, 2 926 человек - скончались, число активных больных – 12 379 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 4 086 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 272 009 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)