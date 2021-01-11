АПБ Азербайджана выступило с предупреждением по поводу инфекционных заболеваний животных

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) выступило с предупреждением в рамках защиты от инфекционных болезней животных, которые могут распространиться в Азербайджане с территории других стран.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, Всемирная организация по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро - МЭБ) установила факты распространения заболевания “синего языка” на территории города Даниловград Черногории, заболевания "ящур" - на территории Северной провинции Израиля, болезни Ауески - на территории региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Франции, высокопатогенного заболевания "птичий грипп" на территориях провинции Северный Брабант Нидерландов и Каунасской области Литвы, губчатой энцефалопатии - на территории автономного сообщества Риоха Испании.

В связи с этим было принято решение об временном ограничении импорта в Азербайджан всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота и их генетических материалов из Даниловграда, всех видов живого мелкого рогатого скота и производимой из них продукции из Северной провинции Израиля, живого крупнорогатого скота и продукции, произведенной из него, включая генетические материалы, корма с составом животного белка и добавок с костной мукой из автономного сообщества Риоха Испании, а также всех видов живой птицы и птицепродуктов из провинции Северный Брабант Нидерландов и Каунасской области Литвы с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" МЭБ, живых свиней и продукции из свинины из французского региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Наряду с этим, в целях усиления контрольных мер по поводу принятия соответствующих действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Черногории, Израиля, Франции, Литвы, Нидерландов и Испании, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)