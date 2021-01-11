Министр культуры Азербайджана встретился с Генеральным директором ИСЕСКО Салимом аль-Маликом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 января министр культуры Азербайджанской Республики Анар Керимов встретился с находящимся с визитом в нашей стране генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, на встрече были обсуждены связи Азербайджана и ИСЕСКО, нынешнее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Поприветствовав Салима аль-Малика, министр Анар Керимов выразил ему признательность за совершение первого визита в качестве Генерального директора ИСЕСКО в Азербайджан. Подчеркнув исключительную роль Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан ханым Алиевой в развитии долговременного и тесного сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, Анар Керимов отметил, что эти связи основаны на дружбе и солидарности.

Министр довел до внимания, что проводимые в последнее время в ИСЕСКО реформы находят поддержку, отметил солидарность, проявляемую Азербайджаном в этой сфере.

Министр также высоко оценил инициативу Генерального директора ИСЕСКО посетить освобождённые от оккупации территории Азербайджана и непосредственно увидеть последствия уничтожения культурно-исторического и религиозного наследия нашей страны за период оккупации.

Он отметил, что это будет первой поездкой международной миссии на освобождённые территории Азербайджана. "Нам бы хотелось, чтобы миссия ИСЕСКО подготовила объективный отчёт в связи с увиденным во время поездки",- сказал министр.

Сказав, что азербайджанская сторона высоко ценит объективную позицию ИСЕСКО, Анар Керимов выразил признательность за разделение организацией справедливой позиции нашей страны.

Он отметил, что наша страна высоко оценивает усилия ИСЕСКО в сфере сохранения культурного наследия, и желает продолжать сотрудничество в этой области, а также намерена прилагать равноценные усилия в развитии креативной промышленности. В то же время, национальная комиссия по ИСЕСКО, функционирующая при министерстве будет продолжит вносить вклад в сотрудничество Азербайджана и ИСЕСКО в сфере науки, образования и культуры.

Выразив удовлетворение от визита в нашу страну, Салим аль-Малик поблагодарил за проявленное гостеприимство. Он отметил, что ИСЕСКО, опираясь на международное право и в частности резолюции Совета Безопасности ООН, всегда поддерживает территориальную целостность, неприкосновенность границ и суверенитет Азербайджана, и выступало с той же позиции во время войны.

Салим аль-Малик добавил, что в такой исторический период необходимо взаимно расширять и поддерживать многолетнюю дружбу и сотрудничество между ИСЕСКО и Азербайджаном. Он также подчеркнул важность взаимного обмена опытом и отметил, что ИСЕСКО продолжит поддержку в этой сфере.

Выразив благодарность за теплые слова в адрес нашей страны, Анар Керимов отметил сотрудничество с ИСЕСКО по ряду направлений и успешное продолжение этого сотрудничества в рамках «Бакинского процесса» по межкультурному диалогу. Было доведено до внимания, что одним из основных партнерских международных организаций Всемирного форума по межкультурному диалогу, который был основан в 2011 году, является ИСЕСКО, и мы уверены, что это партнерство будет продолжено и в период деятельности нового генерального директора.

В качестве еще одного направления сотрудничества с ИСЕСКО министр предложил реализовать совместный стартап-проект по применению цифровых технологий в сфере культуры.

Затем встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что 12 января делегация ИСЕСКО посетит освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Отметим, что в состав делегации вошли заведующий сектором науки и инноваций ИСЕСКО Рахиль Гамар, заведующий сектором культуры организации Мохаммад Заин Алабдерн, руководитель сектора партнерства и международного сотрудничества IИСЕСКО и Центра диалога цивилизаций Халид Фатих аль-Рахман и другие.

Визит генерального директора ИСЕСКО в Aзербайджан продлится до 15 января.