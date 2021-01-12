Клиенты A-Qroup, перенесшие СOVID-19, получили поддержку

С начала пандемии страховая компания A-Qroup выделила беспрецедентный объем средств на поддержку здоровья своих Застрахованных. Свыше 1500 клиентов A-Qroup, перенесших СOVID-19, в рамках инициативы, были обеспечены пакетом необходимых медицинских препаратов для амбулаторного лечения. Кроме того, для диагностики коронавирусной инфекции среди Застрахованных было проведено свыше 2000 тестов, около 400 КТ-исследований органов грудной клетки, а также десятки случаев транспортировки Застрахованных в клиники и госпиталя.

Страховая компания A-Qroup постоянно находится на связи со своими клиентами по вопросам здоровья.

A-Qroup очень дорожит доверием своих клиентов и делает всё возможное, чтобы сохранить их здоровье в это непростое время.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 25 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.