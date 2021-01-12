В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО)

Общество 12 января 2021 16:58 (UTC+04:00)
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство труда и социальной защиты населения передало 30 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны квартиры и частные дома, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Из них 22 лицам были переданы квартиры в новом жилом здании в Евлахском районе.

В мероприятии вручения квартир приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев.

Указами, подписанными 30 декабря 2020 года, президентская стипендия для семей шехидов увеличена на 66,7%, достигнув от 300 до 500 манатов, для Национальных героев Азербайджана - на 20%, увеличившись с 1500 до 1800 манатов. Лицам, ставшим инвалидами в ходе войны, президентская стипендия повышена в среднем на более чем 50%. Для героев Отечественной войны ежемесячная президентская стипендия учреждена в размере 2000 манатов. Семьи шехидов и лица, ставшие инвалидами во время войны, наряду со стипендией, получают также пособия или пенсии.

Насирли напомнил, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам-участникам Отечественной войны планируется передать рекордное число квартир и частных домов - 1500 квартир, из которых 1480, включая 30 квартир и частных домов, уже переданы. В ближайшие 2 дня планируется передача еще 20 квартир и частных домов. За последнее время этим категориям граждан передано более 9 100 квартир и частных домов.

Было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев заявил, что родным военнослужащих, героически погибших в Отечественной войне, будут предоставлены квартиры. Также для беженцев поручено построить дома на освобожденных территориях, а построенные для них квартиры будут переданы семьям шехидов. Эти квартиры, построенные по указанию главы государства, будут переданы с баланса Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев на баланс министерства труда и социальной защиты населения.

Граждане, которые сегодня получили квартиры и частные дома, выразили признательность главе государства за то, что им было предоставлено жилье.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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