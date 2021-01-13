Рассмотрены более 500 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжает работу созданная соответствующим приказом министра обороны Азербайджана комиссия по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, в течение двух дней рассмотрела 532 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, рассмотрела 96 обращений, вопросы по 45 из которых были решены на месте, по решению других обращений приняты соответствующие меры.

Для освещения деятельности комиссии в местных средствах массовой информации в процессе также приняли участие представители медиа.

(Текст: Турал Гараджаев)