Новый прогноз по коронавирусу от TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Часть людей уже переболела, а у остальной части после вакцины выработается иммунитет.

Об этом в среду сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, если в человеческой популяции примерно 2/3 людей выработает иммунитет к этой болезни, то мы избавимся от вируса, и он больше не будет беспокоить нас.

"По подсчетам, это произойдет где-то к лету следующего года. Значит, до того времени этот вирус еще может беспокоить нас, но мы все равно не говорим, что пандемия закончится. Потом тоже будут случаи заражения, но они не будут нас беспокоить так, как сейчас. Это научные прогнозы".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)