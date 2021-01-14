В Азербайджане существенно снизилась заражаемость COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после введения с 14 декабря прошлого года жесткого карантина заражаемость коронавирусом существенно снизилась.
Как сообщает в четверг Trend, в декабре прошлого года, когда наблюдался пик распространения коронавируса, показатель заражаемости превышал 20 процентов, и вирус был выявлен у 4323 человек из 20 778 сдавших тест 5 декабря.
По статистике на 13 января 2021 года, заражаемость значительно снизилась. Вирус был выявлен у 474 человек их 8052 сдавших тесты, что составляет около 5,9 процента от общего числа сдавших тесты. Это говорит о том, что показатель заражаемости снизился до 15%.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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