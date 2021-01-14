БАКУ /Trend/ - В Германии начала функционировать первая азербайджанская благотворительная организация – Фонд "Варлыг", передает Trend в четверг со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Как сообщили в отделе связей с общественностью и коммуникации Фонда "Варлыг", 10 января состоялось учредительное собрание структуры, созданной по инициативе проживающих в Германии азербайджанцев. Заседание началось с почтения минутой молчания памяти шехидов Отечественной войны.

На мероприятии было подчеркнуто, что азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, проводят большую работу для доведения до мира азербайджанских реалий. Было отмечено, что Фонд "Варлыг", в продолжение традиций солидарности и взаимопомощи, сыграет в ближайшем будущем роль моста, консолидирующего деятельность в этом направлении соотечественников, проживающих в странах Европейского союза, и в целом всех, чьи сердца бьются в унисон с Азербайджаном. Наряду с организацией помощи семьям шехидов и ветеранов, Фонд намерен оказывать поддержку популяризации в мире истории и культуры, в том числе музыки Азербайджана, а также развитию науки и образования.

В результате голосования Гурбан Алекберов был избран председателем, а Нурлан Мамедов и Джавидан Керимли – заместителями председателя Фонда.