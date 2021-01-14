В 2020 г. гражданство Азербайджана получили 409 человек - миграционная служба

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане за получением статуса беженца обратились 52 иностранца.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он напомнил, что в 2019 году число лиц, обратившихся за получением статуса беженца в стране, составило 404 человека.

"В 2020 году гражданство Азербайджана получили 409 человек, были восстановлены в гражданстве 8 человек. Как сообщалось ранее, гражданство Азербайджана было предоставлено также матерям трех шехидов", - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)