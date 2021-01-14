В 2020 г. гражданство Азербайджана получили 409 человек - миграционная служба
БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане за получением статуса беженца обратились 52 иностранца.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
Он напомнил, что в 2019 году число лиц, обратившихся за получением статуса беженца в стране, составило 404 человека.
"В 2020 году гражданство Азербайджана получили 409 человек, были восстановлены в гражданстве 8 человек. Как сообщалось ранее, гражданство Азербайджана было предоставлено также матерям трех шехидов", - сказал Гусейнов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе поможет увеличить грузоперевозки в Среднюю Азию через Каспийское море - украинский экономист
Лента новостей
Президенты Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии ввода в строй ряда совместных инфраструктурных объектов (ФОТО)
В Бакинской высшей школе нефти прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl (ФОТО)
Amnesty International задокументировала применение ВС Армении смертоносного оружия для атак на жилые районы Азербайджана
К началу пандемии в Азербайджане находилось около 60 тыс. иностранцев, не успевших выехать - миграционная служба
В Азербайджане разрешено временное проживание мигрантов с просроченным паспортом - миграционная служба
Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации
Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе
Стратегическое сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами при Георгии Гахария будут продолжены и в будущем - Реджеп Тайип Эрдоган
Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана