В Азербайджане имена 188 учителей-контролеров исключены из базы ГЭЦ за нарушения

БАКУ /Trend/ - Наряду с объявлением благодарности учителям-контролерам за образцовую работу, были приняты меры в отношении тех, кто допускал нарушения в работе, ненадлежащим образом относился к своим обязанностям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в связи с этим имена 188 учителей-контролеров были исключены из базы ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)