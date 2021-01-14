БАКУ /Trend/ - Азербайджанский город Баку вошел в число 50 самых привлекательных для инстаграмм мест в мире, передает Trend.

Список был подготовлен The Big 7 Travel, который предоставляет актуальную информацию, связанную с туризмом, и позиционирует себя как новый способ открыть для себя мир.

Как сообщает The Big 7 Travel, в столице Азербайджана невероятное количество мест, сфотографировавшись в которых, можно смело публиковать фото в инстаграмм.

«От ультрасовременного и получившего награды Центра Гейдара Алиева до крепости Ичеришехер XII века Баку полон образов, идеально подходящих для вашего блога в инстаграмме», - говорится в статье.

Кроме того, компания The Big 7 Travel назвала Токио самым «инстаграммным» местом в мире, тогда как Афины были названы наименее инстаграммными в общем списке ТОП-50.

Список был составлен на основе системы оценок, которая анализировала количество хэштегов для каждого города, результаты опроса аудитории агентства, а также личное мнение команды редакции.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)