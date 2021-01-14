Мы были огорчены предвзятым заявлением ЮНЕСКО после Отечественной войны - министр Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - К сожалению, за эти 30 лет мы не услышали от ЮНЕСКО никакого призыва к Армении, и мы были огорчены таким предвзятым заявлением организации после 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Trend, об этом в четверг на брифинге в Университете АДА сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Он выразил надежду, что ЮНЕСКО осознает свою ошибку.

"Если они в будущем захотят отправить техническую миссию, это произойдет только в рамках наших условий. Мы не видели объективной оценки от ЮНЕСКО. Организация два раза выступила с заявлением по данному вопросу. Надеемся, что ЮНЕСКО будет действовать объективно, откажется от предвзятых, двойных стандартов и объективно представит миру произошедшее на освобожденных территориях Азербайджана", – добавил Анар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)