Из Грузии в Азербайджан сегодня прибывают еще 250 соотечественников
БАКУ /Trend/ - Из Грузии сегодня прибывают в Азербайджан еще около 250 граждан страны с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает в пятницу Trend.
В настоящее время они находятся на КПП «Сыныг керпю» азербайджано-грузинской государственной границы.
Отметим, что посольство Азербайджана в Грузии осуществило вывоз из Грузии в целом до 2000 граждан Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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