Из Грузии в Азербайджан сегодня прибывают еще 250 соотечественников

БАКУ /Trend/ - Из Грузии сегодня прибывают в Азербайджан еще около 250 граждан страны с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает в пятницу Trend.

В настоящее время они находятся на КПП «Сыныг керпю» азербайджано-грузинской государственной границы.

Отметим, что посольство Азербайджана в Грузии осуществило вывоз из Грузии в целом до 2000 граждан Азербайджана.