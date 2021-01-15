В селе Ханлыг Губадлинского района приступило к работе местное отделение пожарной охраны МЧС

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает формирование местных структур на освобожденных территориях, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В селе Ханлыг Губадлинского района приступило к работе отделение пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.

Отметим, что ранее структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС начали функционировать и на других освобожденных от оккупации территориях страны, в том числе в городе Губадлы.

(Текст: Кямаля Сеидова)