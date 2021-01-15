БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 349 случаев заражения коронавирусом, 494 человека вылечились, 12 пациентов скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 226 549 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 213 773 человека вылечились, 2 983 скончались, число активных больных - 9 793.

За последние сутки проведен 7 231 тест на коронавирус, за минувший период - 2 302 843 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)