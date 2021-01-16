В Азербайджане восстанавливается работа кафе и ресторанов

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 1 февраля на территории Азербайджана восстанавливается работа объектов общепита, в том числе, ресторанов, кафе, чайхана, сообщает в субботу Trend.

Об этом было сказано на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба.

Клиентам будет оказываться обслуживание с 06:00 до 00:00 часов.