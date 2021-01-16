Бакинский метрополитен и общественный транспорт не будут работать по выходным до конца карантина

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане остается в силе ограничение по пассажироперевозкам в метро и на общественном транспорте

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в субботу Trend.

Ограничение в работе общественного транспорта, введенное по субботам и воскресеньям на территории Азербайджана, останется в силе до конца особого карантинного режима.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )