В Азербайджане коэффициент заражаемости COVİD-19 упал до 5% – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Снижение количества инфицированных лиц в Азербайджане не связано с уменьшением числа тестов – в этом сомнений быть не должно.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в субботу Trend.

Она напомнила, что в настоящее время в стране 9700 активных больных.

Гараева отметила, что в стране уменьшилось число заражений COVİD-19 и выросло количество выздоровевших, и разница между ними в 3-4 раза: "Это очень важно для нас. Ужесточенный карантинный привел к уменьшению больнично-коечного фонда".

Она также добавила, что коэфициент заражаемости COVİD-19 в стране сократился до 5%: "Это результат ужесточения карантинного режима и более ответственного соблюдения правил гражданами".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)