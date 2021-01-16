В Азербайджане с 18 января начинается вакцинация - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принято решение начать вакцинацию от коронавируса с 18 января 2021 года.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.
Он уточнил, что на первом этапе будут вакцинированы медработники.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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