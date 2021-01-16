В Азербайджане решение об открытии школ будет обнародовано на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе Министерство образования проведет брифинг в связи с открытием школ.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, на брифинге будет предоставлена подробная информация: "В этой сфере тоже будут определенные послабления".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)