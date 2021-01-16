Завтра в Баку местами ожидается слабый туман и морось

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами слабый туман, морось.

Умеренный южный ветер днем усилится.

На Абшеронском полуострове ночью 3-6°C, днем 9-13°C тепла, в Баку ночью 4-6°C, днем 10-12°C тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В регионах страны завтра без осадков, местами туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 0-5°C, днем 7-12°C тепла, в горах ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем 3-8°C тепла.

Завтра днем в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)