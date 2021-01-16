В Азербайджане с карантинных постов возвращен 1 751 автомобиль

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана продолжает контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах 5 городов и 12 районов, где применяется строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

15 января 2021 года с карантинных постов был возвращен 1 751 автомобиль, пытавшийся проехать без соответствующего разрешения.

В отношении 4-х человек, нарушивших правила карантинного режима, был применен административный арест, 2 645 человек – другие административные меры.

Также в общественных местах страны были выявлены и задержаны 8 активных больных коронавирусом. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 139-1.1 УК Азербайджана.