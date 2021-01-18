БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба, сообщает в понедельник Trend.

Также необходимо соблюдение социальной дистанции и использование других средств защиты от коронавирусной инфекции.