В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях.
Об этом говорится в информации Оперативного штаба, сообщает в понедельник Trend.
Также необходимо соблюдение социальной дистанции и использование других средств защиты от коронавирусной инфекции.
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