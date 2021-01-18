С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Принято решение о начале с 18 января в Азербайджане вакцинации от коронавируса.
Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, сообщает Trend.
Он уточнил, что на первом этапе будут вакцинированы медработники.
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