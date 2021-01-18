В Азербайджане медработники проходят вакцинацию от COVİD-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится вакцинация медработников от коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

В настоящее время вакцинацию от COVİD-19 проходят врачи Бакинского оздоровительного центра.

Отметим, что в стране утверждена стратегия вакцинации от вируса COVID-19. Группы населения с высоким риском заражения, которые будут вакцинированы в первую очередь, следующие:

Группа риска, уязвимая с социальной точки зрения:

- работники здравоохранения (врачи, средний и младший медперсонал, технический персонал);

- сотрудники правоохранительных органов;

- военнослужащие;

- задержанные, арестованные лица и заключенные;

- лица, работающие в образовательном и социальном секторе, лица, постоянно проживающие в социальных учреждениях, работники Службы ASAN и центров DOST, сектора общественного транспорта, операторов телекоммуникаций, провайдеров, работники почтовой сферы, работники банковского сектора, непосредственно контактирующие с населением;