В Азербайджане увеличится размер пенсий
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане в начале года планируется индексация пенсий, за счет чего они будут увеличены.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в социальной сфере в 2020 году, сказал замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.
Керимов добавил, что после индексации можно будет назвать цифру увеличившегося размера пенсий.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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