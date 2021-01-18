В Азербайджане увеличится размер пенсий

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане в начале года планируется индексация пенсий, за счет чего они будут увеличены.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в социальной сфере в 2020 году, сказал замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.

Керимов добавил, что после индексации можно будет назвать цифру увеличившегося размера пенсий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)