В эксплуатацию введена вспомогательная двухполосная дорога до города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство новой автомобильной дороги до города Шуша продолжается.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, строительные работы ведутся от города Физули по проекту, разработанному для новой трассы. Дорога будет пролегать мимо населенных пунктов, а также леса Топхана.

По новому проекту, за счет мостов и тоннелей протяженность дороги сократится примерно на 17 км, составив 84,6 км. По предварительным подсчетам, общая протяженность тоннелей составит примерно 3 км. Кроме того, планируется и строительство разноуровневых дорожных развязок. Служебная двухполосная дорога протяженностью 101,5 км до города Шуша уже введена в эксплуатацию.

Наджафли отметил, что отрезок дороги Физули-Шуша в 48 км будет шестиполосным, с 48 по 84,6 км – четырехполосным. Дорога проляжет мимо международного аэропорта, который будет построен в Физули, поэтому на 27 километре планируется построить дорожную развязку и въезд в аэровокзал.

В проект также включено строительство двухкилометровой дороги до Иса булагы, которая возьмет свое начало примерно с 82 км автодороги Физули-Шуша.

Новая магистраль Физули-Шуша возьмет свое начало с магистральной дороги М6 Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией, и пройдет через территории освобожденных Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского районов и г. Шуша. Для скорейшего завершения строительства дороги в город Шуша проект условно разделен на 5 этапов.

Строительные работы по проекту ведутся Госагентством автомобильных дорог. Строительство на территориях со сложным рельефом осуществляют группа турецких компаний во главе с "Kolin İnşaat" и одна строительная компания. Строительство автомагистрали Физули-Шуша планируется завершить до конца этого-начала следующего года.

Отметим, что благодаря автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша расстояние от Баку до города Шуша сократится, составив 345 км.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)