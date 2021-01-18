Перенесшие коронавирус медработники не будут вакцинированы - главврач бакинской поликлиники

БАКУ /Trend/ - Медицинский персонал в нашей поликлинике насчитывает 141 человека. Двое них уже перенесли коронавирус. Поскольку у них уже образовались антитела, надобности в их вакцинации нет. На данном этапе планируется сделать прививки 110 медработникам.

Об этом в понедельник сказала Trend главный врач городской поликлиники № 2 министерства здравоохранения Севда Асланова, которая сегодня привилась от коронавируса.

"Крайне важно пройти вакцинацию. Вакцина полностью безопасна и была введена нескольким врачам, ни у кого из них побочного эффекта не наблюдается, процесс вакцинации продолжается", - подчеркнула Асланова.

По ее словам, среди медперсонала поликлиники около 10 человек старше 65 лет.

"Вакцины будут введены в два этапа с разницей в 21 день. Таким образом процесс вакцинации будет полностью завершен",- добавила Севда Асланова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)