Начало вакцинации в Азербайджане не означает завершения пандемии коронавируса - депутат

БАКУ /Trend/ - Вакцинация - единственный способ избавиться от напасти коронавируса, поразившей сегодня весь мир. Исторически сложилось так, что эпидемии и пандемии всегда предотвращались с помощью вакцинации.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она подчеркнула, что вакцинация сегодня стала серьезной необходимостью, и каждый должен признать тот факт, что массовая вакцинация может помочь нам победить в борьбе с коронавирусом.

"Следует учесть, что если бы не было вакцин, человечество не смогло бы пережить ужасные и серьезные болезни. Своей защищенностью от многих болезней мы обязаны вакцинам.

Ежегодно вакцины спасают миллионы детей во всем мире от серьезных болезней и смерти. С их помощью снижена заболеваемость корью, краснухой, коклюшем и другими подобными болезнями, а также у привитых выработался иммунитет к таким заболеваниям, как коклюш, столбняк и полиомиелит. С помощью вакцинации предотвращается и ряд других инфекционных заболеваний", - сказала Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что пандемия коронавируса в числе наиболее широко распространившихся в истории человечества заболеваний.

"В мире уже нет страны, которая не страдала бы от этого вируса. Число людей в мире, инфицированных вирусом, уже превысило 95 миллионов, а количество смертей достигло более двух миллионов. Если срочно не провести вакцинацию и не предотвратить болезнь, это будет иметь более серьезные последствия для всего мира. Помимо того, что коронавирус уносит жизни миллионов людей, он может вызвать глобальный социально-экономический кризис, рост бедности и голода, а также другие серьезные проблемы", - сказала Гасанова.

По ее словам, в ведущих странах мира уже начат процесс вакцинации.

"Крайне отрадно, что Азербайджан в числе первых в мире проводит вакцинацию. В то же время это показывает, что главным приоритетом для азербайджанского государства является здоровье его граждан. К сожалению, сегодня в мире существуют неправильные представления об опасности вакцины. Эти рассуждения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований. Все это может ввести в заблуждение людей и создать помехи в борьбе с COVID. У любого человека ввод вакцины может сопровождаться незначительными побочными эффектами, мы к настоящему времени сталкивались с такими случаями, но это не оправдывает дискуссии о серьезных опасностях вакцины.

Еще одно распространенное заблуждение относительно вакцинации заключается в том, что после неё нет необходимости соблюдать защитные меры.

Но и это ошибочное мнение. Такой подход наоборот может усугубить ситуацию. Начало вакцинации не означает завершение пандемии коронавируса. Для выработки иммунитета после вакцинации нужно некоторое время. Для коллективного иммунитета определенная часть населения должна быть вакцинирована. В связи с этим даже после вакцинации нужно запастись терпением и некоторое время соблюдать правила защиты. Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, то должны какое-то время соблюдать правила", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)